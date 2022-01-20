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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu programı açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu maç programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarının programı şu şekilde:

8 Şubat Salı

14.30 Kasımpaşa- Gaziantep Futbol Kulübü

17.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor

9 Şubat Çarşamba

13.30 Bandırmaspor - Sivasspor

17.30 Hatayspor - Antalyaspor

20.30 Denizlispor - Trabzonspor

10 Şubat Perşembe

17.30 Aytemiz Alanyaspor - Adana Demirspor

20.30 Beşiktaş - Göztepe

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