banner4556

Zorbay Küçük’e saldırıyı Altay önledi

banner4664

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitimiyle birlikte bir taraftar saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırmak istedi ancak kaleci Altay, araya girerek olayı engelledi.

Zorbay Küçük’e saldırıyı Altay önledi
banner4584
banner4336

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ilk yarısının bitimiyle birlikte bir taraftar saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırmak istedi ancak kaleci Altay, araya girerek olayı engelledi.

Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısının bitiminin ardından bir Fenerbahçe taraftarı saha içine girerek hakem Zorbay Küçük’e saldırı girişiminde bulundu. Küçük’e vurmaya çalışan taraftarı ilk olarak Fenerbahçe’nin kalecisi Altay Bayındır engelledi. Daha sonra diğer futbolcuların müdahalesiyle taraftar, hakem Küçük’ten uzaklaştırırken, güvenlik görevlileri saldırganı sahanın dışına çıkardı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor’u...
Bölgesel amatör ligde Gebzespor, İstanbul Sinopspor’u...
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666