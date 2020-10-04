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Zorya, Allahyar’ı bekliyor

UKRAYNA PREMİER LİG EKİBİ ZORYA LUHANSK, FENERBAHÇELİ FUTBOLCU ALLAHYAR SAYYADMANESH'İN SAĞLIK KONTROLLERİNİN TAMAMLANMASININ ARDINDAN İRANLI FUTBOLCU İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK.

Zorya, Allahyar’ı bekliyor

Ukrayna Premier Lig ekibi Zorya Luhansk, Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh’in sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından İranlı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçeli futbolcu Allahyar Sayyadmanesh’e bir süre önce Ukrayna ekibi Zorya Luhansk talip olmuştu. Bugün Ukrayna basınında çıkan haberlere göre Allahyar’a kiralık olarak teklifte bulunan Zorya kulübü yetkilileri, İranlı futbolcunun gireceği sağlık kontrolü sonrasında çıkacak sonuçlara göre oyuncu ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Allahyaryar, geçtiğimiz sezonun ilk yarısını TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor’da kiralık olarak geçirmiş ve burada 7 maçta forma giymişti.

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