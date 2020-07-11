İsviçre Süper Lig takımlarından Zürih’te yapılan korona virüs testinde defans oyuncusu Mirlind Kreyziu’nun ve bazı kulüp çalışanlarının sonucu pozitif çıktı. 23 yaşındaki futbolcunun test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisiyle ve testi pozitif çıkan kulüp çalışanlarıyla temas eden kişiler belirlenirken, tüm takım ve kulüp çalışanlarının 17 Temmuz tarihine kadar karantina altına alındığı belirtildi. Zürih’in bugün oynaması gereken Sion maçı ve salı günü oynanacak olan Basel karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.
Zürih’li futbolcunun testi pozitif çıktı, maçlar ertelendi
İSVİÇRE LİGİ TAKIMLARINDAN ZÜRİH'İN DEFANS OYUNCUSU MİRLİND KREYZİU VE BAZI KULÜP ÇALIŞANLARININ KORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI. TAKIMIN SİON VE BASEL MAÇLARI İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ.
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