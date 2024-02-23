Spora yeni başlayanlara kalp sağlığı için 5 uyarı

Sağlıklı yaşam şartlarından biri olan sporu hayatına yeni katanlar için uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Canan Arpacık, özellikle kalp sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Sporun, sağlık üzerinde çok önemli etkileri vardır ve kalp sağlığını destekler. Ancak, bir anda yoğun bir spor programına başlamak bazı riskleri beraberinde getirebilir. Özellikle kalbi etkileyen faktörler konusunda uyarılarda bulunan Erdem Çakmak Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Arpacık, spor yapmaya başlamadan öncesi ve sonrasında dikkat edilecek 5 uyarı verdi.

Son zamanlarda birçok bireyin sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yapmak için spor yapmaya başladığı dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Canan Arpacık, yeni başlayanların dikkat etmeleri gereken önemli noktalar hakkında şu 5 uyarıda bulundu:

Sağlık kontrolü yaptırın: Spora başlamadan önce bir sağlık kontrolü yaptırmak, mevcut sağlık durumunuzu değerlendirmenin önemli bir adımıdır. Bu, potansiyel riskleri ortaya çıkarabilir ve spor programınızı daha güvenli hale getirebilir. Bu kontrolün içinde rutin kan tahlilleriniz ve kardiyoloji muayeneniz yer almalıdır. Bu sadece erişkinler için geçerli değildir, çocukların da spor öncesi özellikle basketbol ya da futbol gibi ciddi kardiyak aktivite içeren sporlarından önce çocuk doktoru ve çocuk kardiyoloğu tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Yavaş başlayın ve ilerleyin: Yoğun bir egzersiz programına aniden başlamak, kalbiniz ve vücudunuz için stresli olabilir. Yavaş bir başlangıç yapın ve zamanla şiddeti artırarak ilerleyin. Bu, vücudunuzun uyum sağlamasına yardımcı olacaktır.

İyi bir ısınma ve soğuma rutini oluşturun: Her antrenman öncesinde iyi bir ısınma ve sonrasında da etkili bir soğuma yapmak, sakatlanma riskini azaltabilir. Kasları hazırlamak ve rahatlatmak önemlidir.

Belirli aralıklarla kontrol yaptırın: Spor yapmaya başladıktan sonra düzenli aralıklarla sağlık durumunuzu kontrol ettirin. Nabız, kan basıncı ve diğer önemli parametreleri takip etmek, potansiyel sorunları erken tespit etmeye yardımcı olabilir.

Profesyonel rehberlik alın: Spor programınızı oluştururken bir uzmandan yardım almak önemlidir. Sağlık kontrolünüzü yaptırıp doktorunuzun fikrini aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş bir egzersiz planıyla sizin için en uygun olanı profesyonel bir antrenör ile belirleyin.

Son olarak sporun, kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini ancak doğru ve kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Canan Arpacık, bu önerilere uyulması halinde sporun sağlığınıza olumlu katkılarda bulunacağını belirtti.