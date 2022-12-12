Sporcu fabrikası Altınova

Çocukların ve gençlerin sporla yetişmeleri için yaptıkları yatırımların meyvelerini bölgesel ve ulusal başarılarla toplayan Yalova Altınova Belediyesi, Sporcu Fabrikası gibi çalışıyor. Farklı branşlarda 500’ü aşkın sporcunun aktif olarak spor yaptığı Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Spor Kenti Altınova hedeflerine erişmelerinin mutluluk ve heyecanını yaşadıklarını açıkladı.

Futboldan, basketbola, voleyboldan tekvando ve güreşe, okullarda birçok farklı branşların desteklendiği onlarca spor dalına ev sahipliği yapan Altınova Belediyesi, 500 sporcusu ile tam bir spor fabrikası gibi çalışıyor.

Sporcu Başkan, spora büyük önem

Gençlik ve üniversite hayatında farklı branşlarda başarılı bir sporcu olan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, özellikle spora çok önem veriyor. Her zaman öncelikli ve en büyük yatırımlarının spor, sanat, bilimle yetişen çocuklar, gençler olduğunu kaydeden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bugün geldiğimiz nokta da, küçük bir ilçeden adını Türkiye’ye duyuran bir Altınova Markası var. Çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz adına çok mutluyum. Önümüzdeki süreçte Sporda Marka Kent Altınova ismini daha sık duyacaksınız. Milli başarılarımızla gurur duyuyoruz. Göğsümüz kabarıyor. Ve sporcularımız bizi bu başarılara alıştırdılar.” Şeklinde konuştu.

Sporculardan Başkana teşekkür

Altınova Belediyesi Spor Kulübünün öğrencileri ve hocaları da her zaman kendilerine büyük destek veren ve yalnız bırakmayan Başkan Dr. Metin Oral’a teşekkür ederek, “Başkanımız bizim için büyük şans” dediler.