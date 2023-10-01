Sporcular, 2'inci lige katılabilmek için mücadele veriyor

Bozüyük Güneş Spor Kulübü Bocce takımı, Antalya Kemer ilçesinde yapılacak olan Türkiye 2. petank liginde yer alabilmek için eleme müsabakalarında mücadele ediyor.

Ankara Kahramankazan ilçesinde düzenlenen eleme müsabakalarına, değişik illerden gelen 34 kulübün sporcuları katıldı. Şampiyonada ilk dört dereceyi alan kulüpler Antalya Kemer ’de yapılacak olan Türkiye 2.lig Petank Şampiyonası’nda yarışmaya hak kazanacak.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Antrenör İsmail Torunlar, “Turnuva 29 Eylül ile 1 Ekim tarihlerinde 34 kulüp takımı ile İsviçre sisteminde oynanacak. Biz de bu kulüpler arasında madalya şansı arayacağız. Turnuvaya iyi hazırlandık, desteklerinden dolayı Bozüyük Güneş Spor Kulüp Başkanımız Ümit Kök’e teşekkür ederiz“ dedi.