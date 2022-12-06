Sporcular dereceye girebilmek için ter döktü

Kocaeli’de düzenlenen 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Şampiyonasında sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün süren Türkiye Oryantiring Şampiyonası, 1. kademe uzun mesafe ve sürat yarışlarıyla sona erdi. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Denizli köyünde ilk 2 gün orta ve uzun mesafe yarışlarının ardından son gün sporcular Gölcük Şehir Stadyumu’nda düzenlenen sürat yarışlarıyla dereceye girebilmek için mücadele etti. Şampiyonaya katılan 1134 sporcu şampiyon olup Türkiye Oryantiring Milli Takımında yer almak için koştu.

"Binlerce sporcuyla birlikte olmak bizi gerçekten gururlandırdı"

Şampiyonanın son gününde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, yapılan spor yatırımların ardından Kocaeli’nin pek çok güzel sıfatının yanına artık bir de ‘spor kenti’ unvanının eklendiğini belirtti. Şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Çakmak, "41 farklı ilden 110 kulüp ve 1134 sporcu ile Oryantiring Şampiyonası’nı gerçekleştirdiğimiz için son derece mutluyuz. Burada farklı illerden sporcuları misafir ediyoruz. Spor kenti Kocaeli’de binlerce sporcuyla birlikte olmak bizi gerçekten gururlandırdı. Sporcularımızın heyecanı da görülmeye değerdi” ifadelerini kullandı.

"Harika bir yarış gerçekleştirildi"

Türkiye Oryantring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen 2022-2023 sezonu Türkiye Oryantring Şampiyonası’nın 1. Kademe Yarışlarının startını Kocaeli’den verdiklerini belirterek, "Yaklaşık 110 kulübümüzden 1134 sporcumuzla tam oryantiring havası diyebileceğimiz parkurlarımızla çok güzel bir ortamda harika bir yarış gerçekleştirildi. Kocaeli bölgesi bu anlamda daha önce de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ve tecrübeli bir bölgemiz ve belediyemiz" diye konuştu.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.