Erel Spor Kulübünde Kuşak Sınavı tamamlandı

Silivri Erel Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Saraç, “Yılda 3 kez yapılan kuşak terfi sınavlarının sonuncusunu hafta sonu coşkuyla gerçekleştirdik. Pandemi döneminin son zamanlarında yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz sınavımızda sporcularımız keyifli anlar yaşattı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve sınav sonunda hazırlamış oldukları ikramlıklardan dolayı velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim kadromuzu oluşturan Başkan yardımcımız Nizamettin Akpınar, Baş Antrenörümüz Bilal Erel, Milli Antrenörümüz Ahmet Akpınar, Antrenörlerimiz Erkan Şahin, Can Aksoy ve geçtiğimiz dönemlerde isimlerinden çokça söz ettiğimiz Milli Sporcularımız Halil Eren Muslu, Hüseyin Cengiz Saraç, Kaan Kodaman, Rumeysa Albuz şimdi yardımcı antrenörlüğe soyundu kendilerine çok teşekkür ederim. Yapacağımız daha çok iş var.”