Erel Spor Kulübünde Kuşak Sınavı tamamlandı

Silivri Erel Spor Kulübü, geçtiğimiz pazar günü Türkiye Taekwondo Federasyonu 2022 yılı faaliyet programı 3. dönem Eylül ayı Kuşak Terfi Sınavını Alibey Spor Salonunda başarıyla tamamladı.

Erel Spor Kulübünde Kuşak Sınavı tamamlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Silivri Erel Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Saraç, “Yılda 3 kez yapılan kuşak terfi sınavlarının sonuncusunu hafta sonu coşkuyla gerçekleştirdik. Pandemi döneminin son zamanlarında yoğun bir katılımla gerçekleştirdiğimiz sınavımızda sporcularımız keyifli anlar yaşattı tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Bizleri yalnız bırakmayan ve sınav sonunda hazırlamış oldukları ikramlıklardan dolayı velilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yönetim kadromuzu oluşturan Başkan yardımcımız Nizamettin Akpınar, Baş Antrenörümüz Bilal Erel, Milli Antrenörümüz Ahmet Akpınar, Antrenörlerimiz Erkan Şahin, Can Aksoy ve geçtiğimiz dönemlerde isimlerinden çokça söz ettiğimiz Milli Sporcularımız Halil Eren Muslu, Hüseyin Cengiz Saraç, Kaan Kodaman, Rumeysa Albuz şimdi yardımcı antrenörlüğe soyundu kendilerine çok teşekkür ederim. Yapacağımız daha çok iş var.”

 

Erel Spor Kulübünde Kuşak Sınavı tamamlandı
Erel Spor Kulübünde Kuşak Sınavı tamamlandı