Sporcularımızdan Türkiye derecesi
10-11 Haziran tarihlerinde Kırşehir'de yapılan MEB Okullar arası minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında Silivri'mizi temsilen yarışan sporcularımız Alara Akbaş Türkiye şampiyonu, Elife Naz Duman Türkiye 3. oldu.
10-11 Haziran tarihlerinde Kırşehir’de yapılan MEB Okullar arası minik-Yıldız Türkiye Karate şampiyonasında Silivri Karate Kulübü sporcuları Silivri Odak orta okulu öğrencisi Alara Akbaş 52 kg’da Türkiye şampiyonu, Silivri Ertuğrulgazi orta okulu öğrencisi Elife Naz Duman 40 kg Türkiye 3. oldu.
Silivri Karate Kulübü antrenörü Serkan Tekgül “Sporcularımız İstanbul İl şampiyonasında derece yapıp bölge şampiyonasında Bolu’da yarıştılar, buradan da derece alıp Türkiye şampiyonasında yarışmaya hak kazandılar” dedi.