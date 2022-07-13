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Sporda çıta yükseliyor

Bursa'ya yeni spor tesisleri kazandırırken, diğer taraftan mevcut tesisleri de modernize eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl İlçe Stadyumu'nun tartan pistini de sil baştan yeniledi.

Sporda çıta yükseliyor
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Bursa’yı sporda da marka bir kent haline getirmek için yoğun çaba harcayan, eğitim kurumlarına spor salonları, amatör kulüplere yeni tesis ve sahalar kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede yoğun kullanım nedeniyle yıpranan spor tesislerini de bakım onarım çalışmalarıyla modernize ediyor. Çalışmalar çerçevesinde İnegöl İlçe Stadyumu’nun zaman içinde yıpranan tartan pisti de yenilendi. Toplam 400 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde olan pisti yenileme çalışmalarında 2 bin 812 metrekare alanı kaplayan eski kaplama tamamen söküldü. Zemin iyileştirme çalışmasının ardından beton yüzeye bağlayıcılık sağlaması amacıyla primer uygulaması yapıldı. Son olarak da 13 milimetre kalınlığındaki özel malzeme ile pist kaplaması tamamlandı. Beş kulvar olarak düzenlenen pist, kulvar çizgileri, engelli atlama çizgileri ve yarış başlama çizgilerinin de hazırlanmasının ardından ilçe gençlerinin kullanımına açıldı. İlçede atletizm sporlarına gönül veren gençler, böylelikle daha sağlıklı ve modern bir alanda spor yapma imkanına kavuştu.

Spora desteğe devam

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, özellikle eğitim çağındaki her çocuğun en az bir spor veya sanat dalıyla ilgilenmesi gerektiğini belirterek, bunun için gerekli altyapıyı hazırladıklarını söyledi. Tesisleşmenin yanında Okul Spor Etkinlikleri, yaz ve kış spor okulları gibi projelerle spor yapmanın önündeki tüm engelleri kaldırdıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa spor altyapısı anlamında da büyük bir potansiyele sahip. Bu nedenle kentimize yeni spor tesisleri kazandırırken, mevcut tesisleri de ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli yeniliyoruz. İnegöl ilçe stadyumunun da tartan pisti yoğun kullanım yüzünden çok yıpranmıştı. Güzel bir çalışma oldu. Çocuklarımız artık daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilecek. Hayırlı olsun” dedi.

İHA
Editör

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