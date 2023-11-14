Sporun kalbi Ali Hikmet Paşa'da attı

Yenilenen yüzü ile dikkatleri üzerine çeken Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’nde turnuva heyecanı yaşandı. Ara tatili fırsata çevirip turnuvaya katılan yüzden fazla sporcu ve aile, tesislere hayran kaldı.

Spor camiası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’ne gözlerini çevirdi. Kısa sürede Türkiye’nin dört bir yanında adını duyuran AHP’de turnuva ve maç yapmak için kulüpler ve organizasyon firmaları sıraya girdi. Balıkesir ve İzmir’den gelen U-9 futbol takımlarından oluşan puanlama usulü turnuvaya yüzlerce sporcu ve ailesi katıldı. Şampiyon Sportif tarafından “En İyisi Sensen, En iyilerin Yanında Ol” sloganıyla organize edilen turnuvanın 1’incisi Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, 2’incisi Balıkesirspor, 3’üncüsü Altın Genç Spor Kulübü 4’üncüsü ise Batı Olimpik Spor Kulübü oldu. Heyecanın zirve yaptığı turnuvada yağan yağmura rağmen gençler motivasyonlarını düşürmeden mücadeleyi hiç bırakmadı.

BÖYLe kompleks hiç görmedik

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi tarafından şehrin 50 yıllık ihtiyacını karşılayacak donanıma sahip olan Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’ne turnuvaya katılan sporcular ve aileleri hayran kaldı. Türkiye’nin dört bir yanında birçok turnuvaya katılan teknik direktörler, sporcular ve aileler Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi’ni eşi benzeri yok olarak nitelendirerek Balıkesir’e böyle bir tesis kazandıran Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkür ettiler.

AHP’de her ayrıntı düşünülmüş

4 adet sentetik çim, 1 adet doğal çim saha olmak üzere; toplam 5 adet futbol sahası, 5 adet açık tenis kortu, 2 adet kapalı tenis kortu, 2 adet basketbol sahası, 2 adet streetball sahası, 1 adet güreş antrenman sahası inşa edilen komplekste; bin 220 kişi kapasiteli tribünler, engelli vatandaşların da kolaylıkla yararlanabileceği şekilde tasarlandı. 372 adet otomobil, 8 adet otobüs kapasiteli otoparkı bulunan komplekste ayrıca; 18 bin 175 metrekare yeşil alan, bin 600 metrekare çocuk oyun alanı, 750 metrekare aletli ısınma sahası, 3 metre genişliğinde bin 40 metre uzunluğunda yürüyüş yolu, 10 bin 584 metrekare açık gezinti alanı, soyunma salonları, fitness alanları, idari bina ve kafeteryalar bulunuyor.