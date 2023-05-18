Sporun yıldızları Pursaklar'da yetişecek

Sporun her dalında etkin ve yetkin gençler yetiştirmek için çalışmalar yürüten Pursaklar Belediyesi, sporcuların yetişeceği Kapalı Spor Kompleksi’ndeki yapım çalışmalarına devam ediyor.

Spora ilgi duyan gençler başta olmak üzere tüm vatandaşları yeni spor alanları ile buluşturmak için bir yandan Okçuluk Spor Tesisi’ndeki çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, bir yandan da Saray Mahallesi’nde yeni Kapalı Spor Kompleksi’nin yapımına hızla devam ediyor. Sporda ülkenin geleceğine yön verecek sporcuların yetiştirileceği Spor Kompleksi’ndeki çalışmaları yakından takip eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, çalışmaların en kısa süre içerisinde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulacağını belirtti.

“Yarının milli sporcuları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları bu salonlardan ve Pursaklar’dan çıkacak”

Hemşehrilerinin modern yerlerde spor yapabilmeleri için spor alanlarını ilçe genelinde yaygınlaştırdıklarını dile getiren Başkan Çetin, “Sporun farklılığını yaşamak için ilçemize yeni bir soluk kazandıracak olan Kapalı Spor Kompleksi inşaatımızdaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Yarının milli sporcuları, dünya şampiyonları, olimpiyat şampiyonları bu salonlardan ve Pursaklar’dan çıkacak. Sporun kalbi Pursaklar’da atmaya devam edecek” dedi.