SPX Dağyenice Ultra Maratonu'nda heyecan sona erdi

Nilüfer Belediyesi’nin de desteklediği bu yıl 4’ncüsü düzenlenen SPX Dağyenice Ultra Maratonu tamamlandı. 20 farklı ülkeden 2 bin sporcunun katıldığı maratonda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bursa’nın en gizemli köşesi Dağyenice’den başlayıp birbirinden güzel üç gölün manzarası eşliğinde patikalardan devam eden SPX Dağyenice Ultra Maratonu bu yıl 4. kez düzenlendi. Maratonda bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü sebebiyle ilk kez 100K maratonu da düzenlendi. 100K Maratonu 19 Mayıs günü başladı ve 22 saat sürdü. 110 sporcunun Gölyazı Köprüsü’nden başladığı 100 kilometrelik yarışta Oğuzhan Emre Singer 10 saat 49 dakikalık sürede finishe gelen ilk sporcu oldu. Maratona katılan kadın sporcu İrem Can Ayaz 11 saat 10 dakikalık süre ile genel klasmanda ikinci olurken, kadınlar kategorisinde de açık ara birinci oldu.

Maratonun diğer etapları 20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti.

61 K toprak, 33 K su, 15 K ateş ve 6 K göl parkurlarının yer aldığı maratonda sporcular birbirinden zorlu etaplarda zamana karşı yarıştı. Sporcular aynı anda yağmur sebebiyle ağırlaşan parkurlarla da mücadele etti. Zorlu yarışlardan biri olan 61K yarışında erkeklerde Baran Nalbantoğlu, kadınlarda Nuray Bulut Göktepe mutlu sona ulaştı. Yoğun katılımın olduğu 33K parkurunda erkeklerde Ege Yoldüren, kadınlarda Dilan Atak bitiş noktasına ilk gelen sporcular oldu. 15K parkurunda erkeklerde İsmail Özkan, kadınlarda Çiğdem Gülgeç Tütüncü rakiplerinin önünde yarışı tamamladılar. Kros ve doğa şartlarına yeni başlayanları özendirmek için yapılan 6K parkurunu erkeklerde Mehmet Aydıngör, kadınlarda Büşra Kaya birinci oldu. Ayrıca +40 ve +50 kategorilerinde de derecelendirmeler yapıldı.

Maratonda dereceye girenlere kupa ve hediyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve yarışma sponsorları tarafından verildi. Tüm sporcu ve organizatörleri kutlayan Başkan Turgay Erdem, “Nilüfer’in güzelliklerini sergileyen, eşsiz bir doğaya sahip olan Dağyenice bölgesi ve Mysia Yolları’nı tüm ülkemize tanıttığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu maratona katılım her yıl katlanarak artıyor. Önümüzdeki süreçteki yarışlara daha fazla ülke, daha fazla sporcu katılacağından eminiz. Bu da Bursa ve Nilüfer’in tanıtımına önemli katkılar sağlıyor” dedi.