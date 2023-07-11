Srebrenitsa Soykırımı 28'inci yılında Keçiören'de anıldı

Keçiören Belediyesi, 1995 yılının temmuz ayında Srebrenitsa’da soykırıma uğrayan 8 bin 372 Bosnalı sivili unutmadı.

Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda düzenlenen “Srebrenitsa Katliamı Anma Programı”na Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Srebnenitsa Katliamı’nın anıldığı program, milli marşların okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Anma programında katılımcılara hitaben konuşma yapan Başkan Altınok, zaman biter, ömür biter ama acılar bitmez sözlerini vurgulayarak, “Biz o dönemi yaşayanlar ve o dönemi de yüreğinde hisseden ve tepkiyi koyanlardanız. 1990 yılı dünyanın yeniden şekillendiği yıldır. SSCB’nin dağılmasıyla beraber yeni bir dünya düzeni ekonomik, siyasi ve coğrafi yeni bir dünya düzenidir dünyada. Onunla beraber kargaşalar, iç savaşlar ve yıllardır içlerinde besledikleri canavar duyguları ortaya çıkardılar. Bunlardan bir tanesi de Sırbistan’ın Bosna Hersek’teki soykırımıdır” açıklamalarında bulundu.

Bosna Hersek’teki iman gücünün birçok imkansızlığı yendiğine dikkati çeken Altınok, “Aliya İzzetbegoviç, o da bir kahraman. O kahramanların kahramanı. Yiğit bir kahraman bilge bir aydın. Bu parkın adını da Aliya İzzetbegoviç ismini koyduk” dedi.

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu kaydeden Altınok, yeni acıların olmaması için rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, “Yeni iç savaşlarının olmaması için, yeni acıların olmaması için, yeni felaketlerin olmaması için unutmamak lazım, unutturmamak lazım. Rehavete düşmemeliyiz. Makam ve mevki diyerek birbirimize düşmemeliyiz. Para pul diyerek bunların arkasından koşmamalıyız. Sonra birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize, kardeşlerimize, ziyan vermemeliyiz” ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ise Boşnak Müslüman halkına yapılan 6 bin 690 kişinin cenaze töreni yapıldığını kaydederek, şöyle konuştu:

“Kayıp kişiler enstitüsü bilgilerine göre bu sene defnedilecek kişilerden sadece ikisinin naaşı bütündür. Çok az kemik olduğu için aileler toprağa verme konusunda çok zorlandılar. Böylece bazı naaşlar 1998 yılından beri bugünü beklemişlerdir. Bosna Hersek’te bugüne kadar Boşnakların, Müslümanların binden fazla toplu mezarı bulunmuştur. Kayıp olarak kayıtlara geçen toplam 30 bin kişinin 7 bin 500’ü daha aranıyor. Ülkemiz ve halkımız hala en üst siyasi mercilerden soykırım inkarı hatta en yenisi olan soykırımın küfredilmesi, soykırımı işleyen zalimlerinin ödüllendirilmesi ve kutlanması, kurbanlara ve ailelerine küfür ve saldırı, soykırım bölgesinde yaşamaya devam eden halkımız ise zulüm ve baskı ile karşı karşıya kalmaktadır.”

Programın sonunda protokol ve katılımcı vatandaşlar Keçiören Aliya İzzet Begoviç Parkı’nda bulunan anıta çelenk ve karanfil bıraktılar.