SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde değişiklik yapılmadan Genel Kurul'da kabul edildi

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde değişiklik yapılmadan Genel Kurul'da kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu’nda memur ve emekli aylıklarına zamlarına ilişkin teklif görüşülüyor. SSK ve Bağkur emeklilerine ilişkin 18. maddede MHP çekimser kaldı. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına ilişkin madde, değişiklik yapılmadan TBMM Genel Kurul’da kabul edildi. Emeklilere yapılacak zam oranı yüzde 25 olacak.