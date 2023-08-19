Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ihalesi, ihaleyi kazanan ortaklığın belgelerinin yönetmeliğe aykırı olması sebebiyle iptal edildi. İhale en kısa zamanda yenilenecek.

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı ihalesi iptal edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Alikahya Stadyum Tramvay Hattı yapımı için gerçekleşen ön yeterlilik ihalesinin ardından yapım ihalesine geçilmiş ve bu ihaleye 4 firma katılmıştı. Gelen teklifler ihale komisyonu tarafından incelendikten sonra 628 milyon 503 bin 748 TL ile en düşük teklifi veren 3 firmanın iş ortaklığıyla ihalenin kazanıldığı ilan edilmişti. Devam eden süreçte firma yetkilileri sözleşme imzalamaya çağrıldı. Ancak firmadan istenen belgelerde mevzuata aykırılık olduğu belirlenince ihalenin iptal edilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ihaleyi kazanan iş ortaklığına yönelik Kamu İhale Kanununun 44. maddesine göre işlem yapılacağı ve iş ortaklığının teminat olarak yatırdığı 18 milyon TL’nin büyükşehir tarafından gelir kaydedileceği açıklandı. Büyükşehir tarafından en kısa zamanda yeniden ihaleye çıkılacak.