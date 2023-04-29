Stadyumda korkutan yangın

Tekirdağ Çorlu General Basri Saran Stadyumu'nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Stadyumda korkutan yangın
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Tekirdağ Çorlu General Basri Saran Stadyumu’nda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kazımiye Mahallesi’nde bulunan General Basri Stadyumu’nda seyirci tribün girişinde bulunan tahta ve plastik eşyalar tutuştu. Yangının büyümesi ve kara dumanların havaya yükselmesi, Kemalettin, Nusratiye ve Cemaliye mahallelerinden de görüldü.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü. Yangının kundaklama olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Şehit Sebahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından olayla inceleme başlatıldı.