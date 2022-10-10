Stajdan dönen turizm ve ticaret öğrencilerine İtalyan Mutfağı sürprizi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, turizm alanındaki iş sektörüne kalifiye eleman yetiştirmesiyle öne çıkan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki 11 ve 12. sınıf öğrencilerine İtalyan Mutfağı yemeğiyle sürpriz yapıldı.

Cunda MTAL Okul Müdürü Abdülaziz Yük öncülüğünde okul idaresi tarafında yurt içi ve yurt dışında gördükleri stajlarından dönen öğrencilere okul bünyesindeki pansiyonda akşam yemeği verildi.

Müdür Abdülaziz Yük’ün yanı sıra Okulun Müdür Başmuavini Fatih Canbaz, Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Yamaner, Öğrenci pansiyonundan sorumlu Okul Müdür Yardımcısı Hüseyin İnceoğlu ve okul bünyesindeki Cunda Uygulama Oteli Müdür Yardımcısı Umay Kurdoğlu, hafta sonu olmasına rağmen öğrencilerin yanında adeta birer anne-baba gibi olmalarıyla öğrencilerin yüreklerinde taht kurdu.

Okul Pansiyon Aşçısı Burak Bayram ile yardımcısı Sıdıka Yağ tarafından İtalyan Mutfağı’nın önemli lezzetlerinden Domates soslu Gnocchi ve Rus Mutfağının Beef Strogonoff’u, mevsim salata ve şekerpareden oluşan menü öğrenciler tarafından büyük bir iştah ile yenildi.

Öğrencilerine yaptıkları jest ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Cunda MTAL Müdürü Abdülaziz Yük, “Pansiyonda konaklayan öğrencilerimize devletimizin imkanları sayesinde en iyi şartları sunmaya çalışıyoruz. Onların sağlıklı, mutlu ülkemize ve topluma yararlı bireyler olmalarını arzu ediyoruz. Bu çerçevede her günden farklı olarak yurt içi ve yurt dışında beceri eğitimlerini tamamlayarak okulumuza dönen öğrencilerimize tatlı bir sürpriz yapmak ve tüm öğrencilerimizin bizler için değerli olduklarını göstermek istedik” dedi.

Müdür Yük, sürpriz etkinliği organize eden Pansiyondan Sorumlu Müdür Yardımcısı Hüseyin İnceoğluna ve gecenin düzenlenmesine destek veren Okul Müdür Yardımcısı İbrahim Yamaner başta olmak üzere mutfak ekibine de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.