Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünde stajını tamamlayan öğrenciye başarı belgesi verildi.

Bilecik AFAD’da 17 Temmuz 2023 tarihinde staj eğitimine başlayan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Aleyna Unan staj eğitimini tamamlamıştır. Bilecik AFAD Müdürü Mehmet Hayri Demirel, Aleyna Unan’a başarılı çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti. Ayrıca bir de afet çantası hediye ederek öğrenciye bundan sonraki hayatında başarılar diledi.