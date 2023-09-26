Starlink'in Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için paydaşlarla görüşmeler devam ediyor

Elon Musk’ın uzay teknolojileri firması SpaceX, uydudan internet hizmeti sağlayan Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve paydaşlarıyla görüşmeler devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde SpaceX’in sahibi Elon Musk, New York’taki Türkevi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Bu görüşmede Elon Musk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Starlink uydu hizmetleri konusunda Türkiye ile iş birliği yapmayı arzu ettiğini belirtmişti. Gelişmelerin ardından SpaceX’in uydudan yüksek hızda internet erişimi sağlayan hizmeti Starlink’in Türkiye’de kullanıma sunulması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuruda bulunulmuştu.

Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyet gösterebilmesi için Ankara’da bulunan BTK merkez binasında istişare toplantısının ikincisi gerçekleştirildi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, SpaceX yetkilileri, sektör temsilcileri ve paydaşlar katıldı. Bakan Yardımcısı Sayan’ın basın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı şekilde devam etti.

“Haberleşme hizmetinin karadan uzaya taşındığı bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz”

Uzaya konuşlanan uydular sayesinde ülkelerin coğrafi kısıtlamalardan bağımsız imkan ve kabiliyet elde edebileceğine dikkati çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “İşte bu imkan ve kabiliyetlerden biri de uydular üzerinden sunulan internet hizmeti. Elektronik haberleşme hizmetleri uzun zamandır temel olarak karasal sabit ve mobil şebekeler üzerinden, alternatif olarak da uydular üzerinden sunulabilen bir hizmet iken, günümüzde özellikle düşük yörünge uyduları üzerinden geniş bant internet hizmetinin sunumunun mümkün hale gelmesi ile haberleşme hizmetinin karadan uzaya taşındığı bir dönemin başlangıcını yaşıyoruz” dedi.

“Uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına almış bulunuyoruz”

Türkiye’de son yıllarda uzaya art arda gönderdiği uydularla uzaydaki varlığını güçlü bir şekilde hissettirdiğini belirten Bakan Yardımcısı Sayan, “Özellikle istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan TÜRKSAT 5B’nin de aktif olmasıyla birlikte Türkiye’nin uzaydaki uydu sayısı sekize çıktı. Uydularımızın kapsama alanları Avrupa’dan Orta Doğu’ya, Kuzey Afrika’dan Güney, Orta Afrika’ya, Akdeniz, Ege’den Karadeniz’e kadar büyük bir alana yayılmış durumda. Uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biri olarak son fırlatılan uydularımızla birlikte, doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yardımcısı Sayan, yerli ve milli üretilen TÜRKSAT 6A uydusunun önümüzdeki sene uzaya fırlatacağını hatırlattı.