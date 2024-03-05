Startep Türkiye, girişimleri tutunduracak

Birlikte Ticaret Ekonomisi Platformu BİRTEP’in start-upların hayatta kalma ve sağlıklı büyüme oranlarını artırmayı hedeflediği yeni girişimi Startep Türkiye, faaliyetlerine başladı.

Startup’lara yapılan yatırımların, sadece finansal destekle sınırlandırılamayacağını, yatırım anlayışının girişimleri tutundurma odağında yeniden tanımlanması gerektiğini vurgulayan BİRTEP CEO’su Kürşat Köz, grubun yeni platformu Startep Türkiye’de girişimcilere finansal ve deneyimsel yatırım hizmetinin sunulacağını ifade etti ve “Girişimcilik ekosistemi, Türkiye’nin yeni büyüme modelidir. Girişimcilik ekosisteminin büyütülmesinin en önemli yolu da girişimlerin tutundurulmasıdır. Bu bilinçle ve sorumlulukla yola çıktık.” dedi.

Üç farklı sektörden girişimlere öncelik verilecek

Gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerinde girişimleriyle faaliyet gösteren BİRTEP’in girişimcilik alanında oyunun kurallarını dönüştürecek platformu Startep Türkiye, öncelikle bu alanlarda girişimcilik ekosistemini büyütmeyi planlıyor. Platform, girişimlerin yatırım alma süreçleri ile yatırım araçlarına erişimi ve tutundurulmasına yönelik yeni bir yaklaşım başlatıyor.

BİRTEP’in öncelikle uzmanlaşmış olduğu sektörlerde başlatılan PropTech, AutoTech ve InsurTech tutundurma programlarına tohum öncesi, tohum, kuruluş ve büyüme aşamalarındaki tüm girişimler, 1 Eylül’e kadar başvurularını startep web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. 2024 yılının sonuna kadar hedef, gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerinden birer girişimi sektöre kazandırmak ve sektörde tutundurmak olacak.

Başvurular 1 Eylül’e kadar yapılacak

Startep Türkiye; gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerinde oluşturulan PropTech, AutoTech ve InsurTech tutundurma programlarına başvuruların açıldığını ve başvuruların 1 Eylül’e kadar alınacağını duyurdu.

Startep Türkiye girişimcileri, mentorluk, akademik ve teknik danışmanlıklar, girişim analizi ve teknik analizler, yazılım/teknoloji desteği, networking, yatırımcı ve firma görüşmeleri ile deneyimsel yatırımın yanı sıra girişim sermayesi yatırım fonu desteği ile finansal yatırım fırsatlarından yararlanacak.

Startep Türkiye; gayrimenkul, otomotiv ve sigorta sektörlerindeki kadın lider faktörünün azlığından hareketle, bu alanlarda kadın girişimcilere öncelik tanıyacak.