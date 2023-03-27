Stefan Kuntz: 'Hırvatistan maçı farklı olacak'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Hırvatistan maçı, Ermenistan maçından farklı olacak. Arkamızda 40 bin taraftar olacak” dedi. Ayrıca bazı oyuncuların ramazan dolayısıyla kadroya alınmadığı iddialarına ise, “Bu yüzde 100 yalandır. Biz oyuncuları performansına göre değerlendiriyoruz. Ben ramazana saygı duyuyorum” dedi.

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası D Grubu ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, yarın Bursa’da Hırvatistan’ı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Bursa Büyükşehir Belediyesi stadyumunda kaleci Mert Günok ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan tecrübe çalıştırıcı Ermenistan maçını değerlendirerek başladığını konuşmasına şöyle devam etti: “Genel bakıldığında 2 maç farklı olacak. Ermenistan konusu hassas konuydu. Oynadığımız rakip değişiklikler yapmıştı. Ama aynı zamanda sahada maç başladığında istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Maç içinde yarı devrede taktik değişikliğe gittik olumlu dönüş aldık. Şu an farklı ortamda yani evde oynuyoruz. Arkamızda 40 bin taraftar olacak. Karşımızdaki rakip dünyanın en iyi takımlardan birisidir. Bireysel performansı yüksek olan oyunu domine etmeyi seven bir takım. Ermenistan’da olduğu gibi favori takım biz değiliz. Tüm bunlara bakıldığında insanın kendisi sahaya çıkası geliyor. Biz hep söylediğimiz gibi en büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Bu da yarın örnek bir maç olacak."

3’lü savunmayla ilgili yöneltilen soruya Kuntz, “Kasım ayındaki maçlarda 3’lü oynadığımızda Çağlar da kadrodaydı. Aslında son maç hazırlığında bu konuda çalıştık ama sahaya yansıtmak da zorluk çekmiş olabilirler. İlk devrede eksik olan, daha çok futboldaki temel ihtiyaçlardı. İkili mücadele, güç, kuvvet, istek gibi şeyleri siz sahaya yansıtmadığınızda 3 ya da 4 hangi sistem oynarsanız oynayın önemi kalmıyor. Hırvatistan ile ilgili her şeye katılıyorum. İdmanda tüm oyuncular kadroya katılacak durumda olursa ona göre oyun planı hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

Hırvatistan - Galler maçının bir kriter olmadığını belirten Kuntz, “Futbolda böyle şeyler olabilir. Son dakikada taçtan yenen gol şansızlık olabilir. Hırvatistan’ı kafamızda analiz ettik. Biz Galler’le oynadıkları o maçı baz almıyoruz” dedi.

"Ramazan dolayısıyla oyuncuların kadroya alınmadığı yüzde 100 yalandır"

Oruç tutan oyuncuların kadroya alınmadığına dair iddialarını da yalanlayan Kuntz, “Ben ramazana saygı duyuyorum. Öyle bir durum yok. Bunlar dedikodudan ibaret. Kararlar oyuncuların performansına göre veriliyor. Aslında bu soru beni düşündürüyor. Bu tarz durumlar sosyal medya üzerinde dönüyor bizim ve sizin işini zorlaştırılıyor. Bu yüzde 100 bir yalandır. Ama bu Ermenistan maçı sonrası da bana soruldu. Ama aynı zamanda bu Hırvat basın mensubundan sorulan bir soru. Bunları yayan ve zevk alan insanlarla nasıl iletişim halinde olmamız gerekiyor. Bu bizler ve sizler için daha iyi olur” şeklinde konuştu.

’Hırvatistan maçında kadroda değişiklik olacak mı?’ sorusunu yanıtlayan Kuntz, "Burada şartlar çok farklı. Deplasmanda ister istemez baskı altında oynadık. Burada evde oynuyoruz rakip farklı kalitede. Yapabildiklerimizi sahaya yansıtmak isteyeceğiz. Oyuncuların performans sahaya daha iyi yansıyacaktır. Bireysel oyuncu değişikliğinden ziyada genel atmosferin performansa olumlu etkisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadronun şampiyona için yeterli olup olmadığının sorusuna Kuntz ‘Evet’ yanıtını verdi.

Alt yapı çalışmaları hakkında da konuşan Kuntz, “Yönetim kurulu başkanımız, Hamit bey ve sorumlu olan herkes Avrupa’nın farklı yerinde akademiler ziyaret ettiler. Burada sırf Almanya’ya endekslenmediler. Başka ülkeler, mesela Belçika da analiz edildi. Biz bir ülkenin futbolunu kopyalayıp buraya yerleştirme gibi imkan yok. Bu gerçekçi olmaz. Yapılan ziyaretlerden analiz edip Türkiye’de alt yapı sistemi nasıl yapılır, bunun üzerinde çalışıyorlar, bu süreç alacaktır. Burada kendi fikrimi söylüyor olmam benim için güzel bir şey. Her olumlu adım Türkiye’de futbol eğitim seviyeleri de takımlarımıza başarı getirecektir” şeklinde konuştu.

Abdülkerim Bardakcı konusunu da değerlendiren Kuntz, “Biz kamp için pazar günü toplandık. 4 günlük sürecin 3 gününü hastanede geçirdi. Abdülkerim oradaki tedavisinde nöroloji doktoru hanım bize rapor gönderdi. Onun dinlenmesi gerektiği 2 haftalık tedavi süreci olacağını söyledi. Böyle bir net rapor aldığınızda uzmanlara güvenmeniz gerekiyor. Futbolcular takımlar için çok önemli. Takımların bir nevi sermayesidir. Böyle bir rapor veriliyorsa biz oyuncuları riske sokamayız. Tabi dün kendi kulübünde oynamasına şaşırmadım değil. Eğer tedavi iyi gidiyorsa iletişim kurarak buraya gelip, oynayacak seviyede olması bizim için olumlu olabilirdi” dedi.