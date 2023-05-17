Stefan Kuntz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Ümraniyespor maçını Fatih Terim Stadı'nda takip ediyor.

Stefan Kuntz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Ümraniyespor maçını Fatih Terim Stadı’nda takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadın’da oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da protokol tribününden izliyor.