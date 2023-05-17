Stefan Kuntz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Ümraniyespor maçını Fatih Terim Stadı'nda takip ediyor.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Ümraniyespor maçını Fatih Terim Stadı’nda takip ediyor.
Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadın’da oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da protokol tribününden izliyor.