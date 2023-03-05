Stefan Kuntz'dan, Başakşehir'e ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir’i ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yurt içindeki ziyaretlerine devam ediyor. Alman Teknik Direktör, son olarak Başakşehir’i ziyaret etti. Kuntz, gerçekleşen ziyaret kapsamında Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve teknik ekibiyle bir araya geldi. Alman çalıştırıcı, ziyareti sosyal medya hesabından Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve ekibiyle birlikte fotoğraf paylaşarak şu notları düştü:

"Bugün Medipol Başakşehir’i ziyaret edip Teknik Direktör Emre Belözoğlu ve ekibi ile görüştüm. Toplantımız çok ilgi çekiciydi. Emre, futbolculuk döneminde uzun süre Türkiye Milli Takımı’nı giydi ve Avrupa’da birçok kulüpte oynadı. Kurduğumuz çok iyi ve yapıcı diyalog için kendisine çok teşekkür ediyorum."