Stefano Lavarini, Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü oldu

Başantrenör Zoran Terzic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, İtalyan çalıştırıcı Stefano Lavarini’yi takımın başına getirdi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini ile anlaşma sağlamıştır. 1995-96 sezonunda İtalyan ligi takımlarından Pallavolo Omegna’nın yardımcı antrenörlüğünü yaparak kariyerine başlayan Lavarini; İtalya Ligi takımlarından BigMat Sanpaolo Chieri, Linkem Club Italia, Norda Foppapedretti Bergamo ve Unet E-Work Busto Arsizio’nun başında görev aldı. 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında ülkesi dışına çıkarak Brezilya’nın güçlü ekiplerinden Itambé/Minas’ın da başantrenörlüğünü yapan Stefano Lavarini, 2019-2021 yılları arasında Güney Kore Kadın Milli Takımını da çalıştırdı. Son olarak İtalya Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara’yı çalıştıran 1979 doğumlu İtalyan antrenör, 2022’den bu yana da Polonya Kadın Milli Takımının başında bulunuyor. İtalyan Başantrenör Stefano Lavarini’ye Fenerbahçe Ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz" denildi.