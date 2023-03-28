Stevie Ödülleri'nden Vestel'e üç ödül

Vestel, Stevie Ödülleri’nde bir altın ve 2 bronz madalya kazandı. Vestel Müşteri Hizmetleri “Beyaz Eşya Analitiği” projesiyle ‘Altın Ödül’, “Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme: Veslink” ve “Sinyal Yok” projeleriyle ‘Bronz Ödüle’ layık görüldü.

Vestel, Stevie İş Ödülleri’nde müşteri hizmetleri alanlarında bir altın iki bronz madalya olmak üzere 3 ödülün sahibi oldu. Vestel Müşteri Hizmetleri’nin ‘Beyaz Eşya Analitiği’ projesi Altın Ödül alırken, ‘Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme: Veslink’ ve ‘Sinyal Yok’ projeleri ‘Bronz Ödüle’ layık görüldü.

Verilen bilgiye göre, Vestel’in altın madalya kazandığı ‘Beyaz Eşya Analitiği’ projesi, IOT ürünlerden gelen verileri analiz ederek müşterilere bakım önerileri sunarken ürün ömrü ve servis maliyetini azaltıyor. Ayrıca proaktif hizmetler sayesinde müşteri memnuniyeti artırılırken, ürün tasarım süreçlerine bölgesel girdi sağlanıyor. Beyaz Eşya Analitiği projesiyle toplanan veriler müşteri hizmetleri için iş değeri oluşturuyor.

Şirketin bronz ödüle layık görülen ‘Beyaz Eşya Ürünlere Yazılım Yükleme: Veslink’ projesi de Vestel’in üretmiş olduğu beyaz eşya ürünlerinde yazılım kaynaklı elektronik kart arızalarına yedek parça değiştirmeden yazılım güncelleyerek çözüm sunuyor. Ayrıca Veslink projesi, donanım olarak aynı yazılımı farklı olan yedek parça kodlarını tekilleştirip kart ortaklaştırma sürecini devreye alarak teknolojiyle bütünleşen yenilikçi, daha hızlı ve daha verimli hizmetler sunuyor.

Şirketin bronz ödüle layık görülen diğer ‘Sinyal Yok’ projesi ise televizyonlarda karşılaşılan sinyal yok arızalarının tespitini kolaylaştırıp, ürün ve kart değişiminin önüne geçmeyi hedefliyor. Bu proje sayesinde müşteriler zahmete girmeden televizyonun arka kapağını dahi açmadan anakartın voltaj testi ile alt yapı uydu kablosunun testini gerçekleştirebiliyor.