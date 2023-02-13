Stoltenberg: 'Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içerisindeyiz'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın başlayacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi düzenlediği basın toplantısında, “Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içerisindeyiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14-15 Şubat’ta Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesi bugün basın açıklaması yaptı. Konuşmasına “Düşüncelerimiz, geçtiğimiz hafta yaşanan depremin ardından Türk halkı ile birlikte” diyerek başlayan Stoltenberg, “NATO müttefiklerinden arama kurtarma ekipleri, itfaiye eri, tıbbi personelden oluşan binlerce acil durum personeli yardım çabalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Stoltenberg açıklamasını şöyle sürdürdü:

“NATO müttefikleri ve NATO, deprem nedeniyle evlerinden olan kişilerin konaklaması için barınak merkezleri konuşlandırılması konusunda hemfikir. Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içerisindeyiz”

Açıklamasında, NATO Savunma Bakanları Toplantısı yapılacağını dile getiren Stoltenberg, NATO’nun caydırıcılığı ve savunmasının arttırılacağını dile getirdi. Ukrayna’ya olan desteğin de artacağını kaydeden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Rusya’nın saldırılarının başlangıcından bu yana yaklaşık 1 yıldır Rusya lideri Putin barışa hazırlanmıyor. Aksine, yeni saldırılar başlatıyor. Ukrayna’ya kazanmaya ihtiyacı olanları sağlamaya devam edeceğiz” dedi.