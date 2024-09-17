Stres birçok sağlık problemini tetikliyor

İnsan varoluşundan bu yana stresin hayatta kalmanın temel bir unsuru olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Niiar Alioğlu, “Stres yaşamasaydık karnımızı doyuramaz ve barınamazdık; ayrıca bağışıklık sistemi hücrelerimiz de aktive olmazdı. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu stresin kabul edilebilir seviyede olması” dedi.

BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Niiar Alioğlu, “Günümüzde stres boyut değiştirmiş ve aşırı bir hal aldı. Bekleyen işler, trafikte geçen uzun saatler ve dahası stresin seviyesini arttırdı. Stresin aşırı seviyelerde olması ise vücudumuzdaki her sistem için bir tehdit halinde olmaya başladı. Stresin tehdit ettiği önemli sistemlerden bir tanesi sindirim sistemidir. Stres sindirim sisteminin dengesini bozarak fonksiyonel dispepsi, peptik ülser ve reflü gibi hastalıklara neden olabilir” açıklaması yaptı.

Stres anında salınan adrenalin, kortizol gibi hormonların salgılanmasına neden olduğunu vurgulayan Dr. Alioğlu, Bu hormonlara stres hormonları adı da verilir. Bu salgılar mideyi tahriş eder. Midede asit seviyesini yükseltir. Genellikle karın bölgesinde bir rahatsızlık, gerginlik veya ağrı şeklinde kendini gösterir diye belirtti.

“Rahatsızlık, kişiye göre farklılık gösterebilir” diye devam eden Dr. Alioğlu; “Kimi insanda mide bulantısı, hazımsızlık, şişkinlik veya ishal gibi belirtiler olabilir. Sindirim sistemi oldukça karmaşık bir şekilde çalışır. Hücre içi yollar diğer organ ve sistemler ile ve hücresel düzeyde hormon ve elektriksel uyarılar kullanan organizmalar ile birlikte çalışır. Bu uyumun bozulması sindirim sorunlarını meydana gelmesi demektir” dedi.

Aşırı stres sindirim sistemimizi de etkiliyor

Dr. Niiar Alioğlu, dengesiz ve sağlıksız beslenmenin, sigara ve alkol tüketiminin, mideyi aşırı doldurmanın, uykusuzluğun, yorgunluğun ve bilinçsiz ilaç kullanımının sindirim sistemi uyumunu bozabilir. Bu uyumun bozulmasına neden olan en büyük etkenlerden birinin ise stres olduğunu vurguladı.

Dr. Alioğlu, mide kaslarında yapılan elektriksel aktivite ölçümlerinde, stresin mide hareketlerini bozabileceğini, ayrıca stresin yemek borusunda yutma zorluğu ve takılma hissi, ishal, karın ağrısı, bulantı, kabızlık, kusma, geğirti, dolgunluk ve şişkinlik gibi problemlere yol açabileceğini belirtti.

Stres Yönetimi İçin; Meditasyon, Spor ve Beslenme

Sorumluluklar stres oluşturuyorsa bu sorumlulukların azaltılması gerekmektedir diyen Dr. Niiar Alioğlu, stresin kontrol edilmesinde meditasyon, yoga ve nefes alıştırmaları gibi rahatlama tekniklerinin yaygın olarak kullanıldığını vurguladı. Ayrıca, düzenli spor yapmanın stresle başa çıkmada etkili bir yöntem olduğunu da ekledi. “Şeker ve yağ oranı yüksek besinlerin psikolojik durum ve sindirim sistemi üzerindeki olumsuz etkilerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Sevilen aktivitelere vakit ayırmanın bir lüks değil, gerekli bir uygulama olduğunu unutmamak önemlidir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.