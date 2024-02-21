Stres seviyesi gebelik bulantılarını arttırabilir

Pek çokanne adayının hamileliksürecinde mide bulantısı ve kusma sorunuyla karşılaştığını ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Güçlü, bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almanın önemli olduğunu söyledi.

Bazı kadınlarda sadece gebeliğin ilk dönemlerinde görülebilen bulantı ve kusma, bazen de aylarca sürebildiğine dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tuğberk Güçlü, "Anne adaylarının hayat kalitesini düşüren bulantı ve kusma problemlerine karşı bazı önemli noktalara dikkat edilmesi gerekiyor.Gebeliğin önemli belirtilerinden olan bulantının en sık 6-14’üncü haftalar arasında görülmektedir. Bulantıya karşı, hafif ve sık beslenmenin yanı sıra yeterli sıvı almakta önemlidir. Kişiden kişiye farklılık gösterse de gebeliğin 6. haftası itibarıyla başlayan bulantı ve kusma sürecinin 14-16’ıncı haftaya kadar yavaş yavaş azalarak sonlanması görülmektedir. Bu süreç boyunca, koku ve tat hassasiyeti de artma duyularda keskinleşme gözlenmektedir. Tek bir sebep olmasa da, genellikle artan gebelik hormonları, anne adayının stres seviyesi, psikolojik durum bulantı ve kusmadan sorumlu tutulmaktadır. Gebeliğin ilerlemesi ile genellikle 12. haftaya doğru gebelik hormonu olan B-hcg seviyesi belirli bir platoya ulaşır, vücut artık bu hormona alışmış olur ve bulantılarda azalma beklenir” dedi.

“Kıyaslama yapmak sadece stresi artırır”

Bu konu ile ilgili unutulmaması gereken önemli noktalardan birinin, gebelik sürecinin kendine özgü olması ve herkesin bu süreci farklı yaşaması olduğuna dikkat çeken Medicana Bursa Hastanesi Op. Dr. Güçlü, “Dolayısıyla diğer hamilelerle kendimizi kıyaslamak, hatta daha önceki hamileliklerimizle mevcut gebeliğimizi karşılaştırmak sadece stres seviyemizi arttıracaktır. Bazı gebelerde bu durum hafif bulantılarla ılımlı seyrederken, bazılarında yüzde 1-2 oranında aşırı kusma, beslenme bozuklukları, vücut su elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olabilen hiperemezis gravidarumla görülebilmekteyken, gebelerin yüzde 25’inde ise hiç bulantı ve kusma görülmeyebilir” diye konuştu.

“Kusma ve bulantı çok şiddetliyse doktora başvurun”

Bulantı ve kusma durumu anne adayının genel durumunu bozmaya, mevcut kilosunun yüzde 5’inden daha fazlasını kaybetmesine sebep olacak şekilde şiddetli ise ciddi bir tedavi ve izlem gerektirdiğine değinen Op. Dr. Güçlü, her ne kadar bulantı ve kusma gebeliğe bağlı olarak ortaya çıksa da özellikle şiddetli durumlarda altta yatan başka bir sebep olup olmadığını araştırması için doktora başvurmak gerektiğini söyledi.

“Az ve sık beslenin ve yeterli sıvı alın”

Op. Dr. Güçlü, bulantı ve kusmayı önlemeye yönelik çözümleri ise şöyle sıraladı:

“Az-fakat sık beslenme yöntemine geçiş; mide bulantısına yol açan ağır kokulardan uzak durmak; sabah bulantılarına mevsiminde karpuz, buzlu soğuk içecekler ve ev yapımı yoğurt; beyaz leblebi, tuzlu kraker, yağsız gıdalar ile beslenmek; zencefil, B6 vitamini (ay çekirdeği, Antep fıstığı, kuru erik) ve ay çekirdeği, Brüksel lahanası, kuşkonmaz gibi tiamin açısından zengin besinler tüketmek.”

Yemek aralarında yeterli sıvı tüketimi ve istirahatin önemine vurgu yapan Op. Dr. Güçlü, altta yatan bir problem olmadığı tespit edildikten sonra, hayat tarzı ve beslenme değişiklikleri sonrasında şikayetlerin devamı durumunda doktor kontrolünde gebeyken güvenli ilaç kullanımının da bulantı ve kusmaları önleyebileceğini dile getirdi.