Stresle başa çıkmada en etkili yöntem!

Stres artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Az miktardaki stres insanı motive ederken aşırı stres hem kişinin günlük hayatını olumsuz etkiliyor hem de sağlık sorunlarına yol açıyor. Stresi nasıl yenebiliriz? Stresle baş etme yöntemleri neler? Stresle başa çıkmanın yolu var mı? Klinik Psikoloğu Damla Alkan, stresin, günlük yaşantımızın dengesinde bozulmaya neden olan veya bozulma ihtimalinin olduğu her türlü deneyim olduğunu belirterek, stresli durumlarda, stres dağıtan aktivitelere veya alternatif başka alanlara yönelmeyi önererek, “Stres, yaşanan olaylardan daha çok, kişi tarafından nasıl algılandığıyla ilişkilidir” dedi.