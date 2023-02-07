STSO ve STB' den deprem bölgesine 2 tır ihtiyaç malzemesi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsası Malatya’da ki depremzedeler için 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından STSO ve STB yardım seferberliği başlattı. Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malzemeler ile doldurulan tırlar Sivas Ticaret ve Sanayi Odası önünden Malatya iline uğurlandı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, gün birlik ve beraberlik günü diyerek, “Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ve Sivas Ticaret Borsası olarak depremzedelerimize faydalı olmak amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Sivas valiliği de Malatya ilinde koordine olmuş durumda. Bu yüzden yardım faaliyetimizi Malatya ili üzerinden yapıyoruz. AFAD’ın deprem bölgesinde ki talepleri doğrultusunda neye ihtiyaç varsa onları tedarik ederek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımız yardım etmek istiyor. Biz AFAD merkezimizle birlikte koordinasyon içerisindeyiz. Bizimle irtibat kurarlarsa bizde ihtiyaç sahiplerine faydalı şekilde ulaştırırız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya ise “Bu tür afetleri ülke olarak birlikte üstesinden gelmeliyiz. Bizde Sivas Ticaret Borsa’sı olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu yardımları genel olarak devam ettireceğiz. Allah depremzedelerin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.