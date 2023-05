Su basan evlerde tahliye çalışmaları devam ediyor

TAKİP ET

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, kentte su baskını ve sel yaşanan yerlerde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçelievler Mahallesinde yürütülen çalışmaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bilecik İl Müdürü Hayri Demirel ile birlikte inceleyen Vali Kızılkaya, yollarda ve evlerde meydana gelen hasarları takip ederek evleri zarar gören vatandaşlarla görüştü. Su basan evlerde tahliye çalışmalarının AFAD ekiplerince yürütüldüğünü belirten Vali Kızılkaya, hasar tespitlerinin de bir an önce yapılacağını ve mağdur olan vatandaşlara destek sağlanacağını vurgulayarak, “Kalacak yer sorunu olan hemşerilerimize kapımız sonuna kadar açık. Durumları düzelene kadar misafir edebiliriz. Yaşanan afette can kaybının olmaması en büyük şansımız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.