Su birikintisine karşı kaplama ve kumlama çalışması
Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Osmaneli-İznik yolunda su birikmesi nedeniyle kaplama ve kumlama çalışması yapıldı.
Osmaneli-İznik yolunun 1’inci kilometresinde yol üzerinde su birikmesi meydana geldi. Durum üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlatarak güvenlik önlemleri aldı. Karayolları ekiplerince bölgede çalışma yürütülürken, jandarma ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği bildirildi. Yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kumlama çalışması gerçekleştirildi.
Öte yandan, bölgede trafik akışının kontrollü şekilde sürdüğü öğrenilirken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun normal seyrine döneceği belirtildi.