Su için kritik uyarı: 'Sadece yağmurun yağmasıyla birikmez, ciddi şekilde tasarruf yapmak zorundayız'

Küresel ısınma, azalan yağışlar ve artan su stresi Türkiye genelinde alarm zillerini çaldırırken, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Sakarya’dan dikkat çeken bir uyarı geldi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından düzenlenen farkındalık programında, suyun korunmasının artık bir tercih değil zorunluluk olduğu vurgulandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması, Sapanca Gölü’nün geleceği ve sürdürülebilir kullanımına dikkat çekmek amacıyla ’22 Mart Dünya Su Günü’ sebebiyle farkındalık programı düzenledi. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Programda, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması için toplumsal seferberlik çağrısı yapıldı. Su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir su yönetiminin önemine dikkat çeken Alemdar, küresel ısınma ve artan su stresinin oluşturduğu tehlikeyi hatırlatarak, "Su geleceğini güvence altına almak için altyapıdan üstyapıya yatırımlarımız aralıksız sürüyor" vurgusu yaptı.

"Tasarrufla yüzde 11 su kullanımı azaldı"

Alemdar, "Sürdürülebilir ve içilebilir su kaynaklarımız için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehrimizin ve gelecek nesillerimiz için altyapı ve üstyapı çalışmalarında gayretle çalışıyoruz. Özellikle son zamanlarda küresel ısınma ve su stresi artmaya devam etmektedir. Bizler suyu dengeli kullanmaz ve korumazsak su sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Su sadece yağmurun yağmasıyla birikmez ve geleceğe taşınamaz, bu nedenle ciddi şekilde tasarruf yapmak zorundayız. Elimizdeki veriler şunu gösteriyor ki şu ana kadar sadece tasarrufla yüzde 11 oranında su kullanımını azalttık" dedi.

"Yeni kaynaklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Suyu ucuz ve doğru kullanan bir belediye olduklarını ifade eden Alemdar, "Bizler suyu en ucuz veren belediye olmanın yanı sıra suyumuzu en doğru kullanan bir belediye olma yolunda hızla ilerliyoruz. Özellikle Sapanca Gölü başta olmak üzere derelerimiz ve su sondajlarımızla yeni kaynaklar için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu şehir hepimizin sloganıyla çıktığımız bu yolda güvenli bir gelecek için kaynaklarımızı en doğru şekilde kıllanacağız" diye konuştu.

"Sadece bugünü değil geleceğimizi şekillendiriyoruz"

SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu ise, "Su yalnızca bir doğal kaynak değil yaşamın kendisidir. İnsan suya muhtaçtır, su varsa hayat vardır. Su konusu sadece bölgesel anlamda değil küresel ölçekte oldukça hayati bir öneme sahiptir. SASKİ olarak suyun korunması ve kayıp kaçaklarla mücadele etmeye devam ediyoruz. Su meselesi sadece bugünü değil geleceğimizi etkiliyor. Yağış düzeyindeki düşüşler suyun sadece bir kaynak değil stratejik bir değer olduğunu bizlere göstermektedir. Aynı zamanda şehrimizin en önemli su kanyağı olan Sapanca Gölümüzle ilgilide gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz. SASKİ olarak su kayıplarının önüne geçmek amacıyla 16 ilçemizde altyapımızı yenilemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tasarruf konusunda bilinçli olmalıyız"

Sakarya Valisi Rahmi Doğan da, "Büyükşehir Belediye Başkanımız ve genel müdürümüzün konuşmalarından suyun ehemmiyetini bir kez daha gördük. Küresel ısınmayla başlayan süreç çevre kirliliğinin etkisiyle gittikçe büyüyor. Bu anlamda bizler su kaynaklarımıza sahip çıkıp tasarruf konusunda oldukça bilinçli davranmamız gerekiyor. Eğer kanyaklarımızı korumazsak hiç istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliriz. Sakarya özelinde gerekli su kaynağımız varmış gibi görünse de su kaynaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Özellikle Sapanca Gölü ve çevresi konusunda Büyükşehir Belediyemize destek verdik, bundan sonra da desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.