Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar

Bursa'da su kanalına düşerek mahsur kalan kuzu, itfaiye ve Buski ekiplerinin yolu kepçeyle kazması sonrası kurtarıldı

Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar
Editör
EditörEditör
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Bursa’da su kanalına düşerek mahsur kalan kuzu, itfaiye ve Buski ekiplerinin yolu kepçeyle kazması sonrası kurtarıldı

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Doğanevler Mahallesi mevkiinde otlayan sürüdeki bir kuzu yolunu şaşırınca su kanalına düştü.

Kuzunun düştüğünü fark eden sahibi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

İhbarla bölgeye giden Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Buski ekipleri kuzunun sıkıştığı kanalın diğer kısmını kepçe ile kazdı.

Sıkıştığı kanaldan kuzuyu çıkaran ekipler, sahibine teslim etti. O anlar ise kameralara yansıdı

Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar
Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar
Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar
Su kanalına düşen kuzu için yolu kazdılar