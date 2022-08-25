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Su kesintisi ne zaman sona erecek
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Su kesintisi ne zaman sona erecek

İSKİ, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle sabaha karşı yapılan kesintinin bu akşam saat 22:00 sıralarında sonlanacağını duyurdu.

Su kesintisi ne zaman sona erecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Silivri Yeni mahalle ve Mimarsinan mahallesinde içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle sabaha karşı 04:00’den bu yana etkileyen su kesintisinin bu akşam saat 22:00 sıralarında sonlanacağını duyurdu. İSKİ’den yapılan duyuruda “Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

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İSKİ ,"Çalışmanın tahmini olarak 26.8.2022 tarihinde saat 2:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir." olarak duyurusunu güncelledi.

Yusuf Eker

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