Su kesintisine dikkat ! Uzun süre gelmeyecek
İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece ilçesinde çelik isale hatları deplase bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacağından dolayı yarın Silivri'nin birçok bölgesinde su kesintileri yapılacak.
Yapılan açıklamada "19 Ekim 2023 Perşembe günü 10.00-24.00 saatleri arasında 14 saat süreyle aşağıdaki mahallelerimize su verilemeyeceği belirtildi. Kesintilerden etkilenecek mahalleler şöyle;
- Selimpaşa Mahallesi
- Cumhuriyet Mahallesi
- Fatih Mahallesi
- Ortaköy Mahallesi
- Kavaklı Mahallesi
- Yeni Mahalle
- Semizkumlar Mahallesi
- Alibey Mahallesi