Su kesintisine ekipleri anında müdahale etti

Bilecik'in Bayırköy beldesinde yaşanan su sıkıntısı ekiplerin anında müdahalesi ile çözüldü.

Su kesintisine ekipleri anında müdahale etti
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Bilecik’in Bayırköy beldesinde yaşanan su sıkıntısı ekiplerin anında müdahalesi ile çözüldü.

Bayırköy Küçük Sanayi Bölgesinde yaşanan su kesintisi sonrası belediye bağlı ekipleri bölgede kapsamlı bir çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonrasında patlağın oluştuğu bölge kepçe yardımıyla kazılarak tamir edildi. Kısa süre sonrası bölgeye su verilirken, vatandaşlar mağdur bırakılmadı.