Su samurlarının balık keyfi
Bursa'da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izledi.
Bursa’da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izledi.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde balık avlayan su samurları, yakaladıkları balıkları kıyı şeridindeki teknelere getirdi. Burada bir güzel ziyafet yapan samurlar, vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar samurların balık ziyafetlerini cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da şaşkın bakışlarla o anları izledi.