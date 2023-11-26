Su samurlarının balık keyfi

Bursa'da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izledi.

Su samurlarının balık keyfi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da balık avlayan su samurları kıyıdaki teknelerde keyif yaptı. O anları gören vatandaşlar su samurlarını şaşkınlıkla izledi.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balık avlayan su samurları, yakaladıkları balıkları kıyı şeridindeki teknelere getirdi. Burada bir güzel ziyafet yapan samurlar, vatandaşların dikkatini çekti. Bazı vatandaşlar samurların balık ziyafetlerini cep telefonuyla kayda alırken, bazıları da şaşkın bakışlarla o anları izledi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman