Su seviyesi yüzde 8'lere düşen Bayramiç Barajı, tarımsal sulamaya kapanacak

Çanakkale’de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı’nda bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle su seviyesi yüzde 8’lere kadar düştü. Yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kalan Bayramiç Barajı, beklenen yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapanacak.

Son aylarda kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye’de barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde düştü. Kuraklık, Çanakkale’deki barajları da tehdit ederken, Çanakkale merkez ve ilçelerinde, bu yıl yeterli miktarda yağış alamayınca barajlardaki su seviyesi düştü. Çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı ’Bin Pınarlı İda’ olarak geçen Kaz Dağları’nın eteklerindeki Bayramiç Barajı’nda da su seviyesi ciddi oranda düştü. Yeterli yağmur yağmadığı için Bayramiç Barajı neredeyse kuruma noktasına geldi. Bayramiç Barajı’nı besleyen 4 dere de hem kuraklığın etkisiyle hem de Kaz Dağları’ndaki düşük kar yağışı nedeniyle kurudu. 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip barajda yüzde 8 seviyelerine düştü. Barajda yaklaşık 7.8 milyon metreküp su kaldı. Su seviyesi yüzde 8’lere düşen Bayramiç Barajı, beklenen yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılacak.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale Ziraat Odası tarafından alınan kararla bir hafta daha bölgedeki meyve sulaması için Bayramiç Barajından sulama yapılacak. Gelecek hafta bölgede yağışların olmaması ve su seviyesinin azalması halinde ise tarımsal sulamanın kapatılması gündeme gelecek.