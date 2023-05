Su sorunu için görüşmeler devam ediyor

TAKİP ET

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in bölgenin en önemli sorunları arasında gördüğü yer altı su kaynaklarının günden güne azalıyor olması ile ilgili akademik görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, yürütülen çalışmalarda Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Turgut Öztaş ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Hayri Tok ile bir araya geldi.

Bölgenin başlıca sorunları ile ilgili çalışmalarını sürdüren Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, bu kapsamda Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Turgut Öztaş ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Hayri Tok ile Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya geldi. Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Sifil ve Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Sönmez’in de katılım sağladığı toplantıda, bölgenin su sorunu ile ilgili görüşler paylaşıldı. Bölgedeki su miktarının günden güne eridiğini ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, “Sürdürülebilir yaşam ile ticaret ve sanayi için bu sorunu çözmeliyiz. Şu an oldukça yaşlı bir su kullanıyoruz. Suyumuzun seviyesi azalırken aynı zamanda kalitesini de kaybediyoruz. Bugünümüzü düşünmezsek geleceğimizi kaybederiz. Önlemi bugün almazsak, yarın geç kalmış olabiliriz. Trakya’nın bölge bir sorun ile karşı karşıya kalmasını istemiyoruz. Bunun için sesimizi yükseltiyoruz. Ve yükseltemeye de devam edeceğimiz gibi tüm paydaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Çorlu TSO ile bu konuda ortak girişimlerimiz devam ediyor. Fakat aynı zamanda yerel yönetimler, OSB’ler, siyasiler ve STK’lardan da destekler bekliyoruz. Yaşanabilir bir Trakya’da, verimli bir geleceğin devam etmesi adına fırsat bulduğumuz her platformda sorunumuzu dile getirmeliyiz. Şu an için işin teorik kısmındayız. Verilerimizi sağlıklı bir şekilde toplayıp, doğru yol haritasını önümüze koymaya çalışıyoruz. Başlangıç ve bitiş süreleri belirli olacak bir plan ortaya koyacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarihi bir anın ön görüşmesini gerçekleştiriyoruz"

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Turgut Öztaş ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Hasan Hayri Tok yaptığı açıklamada, “Öncelikle bölgenin sınırlarını net bir şekilde belirlememiz gerekiyor. Görev alanlarını, bu kapsamda görev alacak personeli belirlemeliyiz. Su kullanım envanteri, kuyu suları, OSB alanları, günlük su kullanım miktarı gibi birçok konuda verileri görmeliyiz. Kuyu kullanım hareketlerinin yanı sıra kuyu sularının analizlerini de yapmalıyız. Aynı zamanda buradaki suyun kullanış şeklini de değerlendirmeliyiz. Ortaya çıkan rapor doğrultusunda doğru adımları atacağımıza inanıyorum. Bugün burada belki de tarihi bir anın ön görüşmesini gerçekleştiriyoruz” dedi.