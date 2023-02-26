Su tankerleri depremzedeler için sahada

Hatay’da peş peşe gelen depremlerle kentin altyapısının kullanılamaz hale gelmesi yüzünden içme ve kullanma suyu en önemli ihtiyaçlardan biri oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi de Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle gün boyu tankerlerle su taşıyıp, afetzedelerin kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.

Çok değil 20 gün öncesine kadar ‘medeniyetlerin beşiği’ olarak anılan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Hatay’dan geriye enkaz yığınları, tarifsiz acılar ve enkazdan kurtulanlar için zor bir hayat kaldı. Enkaz yığınları arasında kaybedilen canların acısı tazeliğini korurken, geriye kalanlar için ise artık hayat çok daha zor. Evleri yıkıldığı için çadırlara ve konteynerlere yerleşen Hataylıların en önemli sorunlarından biri de su oldu. Peş peşe gelen depremler yüzünden şehrin altyapısı kullanılamaz hale gelince, afetzedeler ihtiyaçlarını taşıma suyla karşılamaya çalışıyor.

Büyük depremin ikinci haftasında Hatay’da görevlendirilen ve geçici barınma alanları oluşturmak, yardımların dağıtımını koordine etmek ve seyyar tuvaletler kurmakla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra depremzedelerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kullanma suyu temininde yaşanan zorluk sebebiyle Tarım ve Peyzaj A.Ş. marifetiyle 5 su tankeri ile sahaya inen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın imdadına yetişiyor. Ekipler, rutin olarak seyyar tuvaletlerin depolarına su takviyesi yapmanın yanında, mahalle mahalle sokak sokak gezip, vatandaşların kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Her sabah 5 tankerle sahaya çıkan ekipler, güneş batana kadar defalarca tur atıp, her gün 300 ton suyu Hataylılarla buluşturuyor.