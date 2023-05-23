Su Topu Kadınlar 1. Lig müsabakaları sona erdi

Su topunda Balıkesir’de düzenlenen Kadınlar 1. Lig müsabakaları sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamladı.

Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1.Lig Play-Off müsabakalarında final heyecanı Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzunda yaşandı. Türkiye Sutopu Federasyonu Kadınlar 1. Lig’de final etabında Ligi İzmir BŞB birinci, Galatasaray ikinci, ODTÜ SK üçüncü bitirdi.

4 etap halinde yapılan Kadınlar 1. Lig müsabakalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, Galatasaray’ı 11-8 yenerek Kadınlar 1. Ligi’nde üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. Kadınlar 1. Ligi’nde Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki maçta Galatasaray ile kozlarını paylaşan İzmir BŞB Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, rakibini 11-8’lik skorla mağlup ederek 2. Kez kupanın sahibi oldu. Diğer yandan Kübra Kuş da ligin gol kraliçesi oldu.

Ligin son günü final maçının ardından Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen ödül töreninde şampiyonların kupa ve madalyalarını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı aynı zamanda Türkiye Sutopu Federasyon Başkanı Mete Erol ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp takdim etti.