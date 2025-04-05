Su ürünleri av yasağında göz açtırılmıyor

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, resmi tatilde limanlar ile iç göletlerde su ürünleri av yasağı denetimi yaparak, kurallara uymayanlara cezai işlem yapacağını duyurdu.

Su ürünleri av yasağında göz açtırılmıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, resmi tatilde limanlar ile iç göletlerde su ürünleri av yasağı denetimi yaparak, kurallara uymayanlara cezai işlem yapacağını duyurdu.

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında uygulanan iç sularda sazangil balık türleri av yasağı denetimi yapıldı. Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram tatilinde de yasağa uyulup uyulmadığını kontrol etmek amacıyla göl ve akarsularda denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağını hatırlatarak, sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyulmasının önemine dikkat çekti. Ekipler vatandaşlara, yasağa aykırı avcılık yapanları ilgili kurumlara bildirmelerini istedi.

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