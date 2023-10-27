Su Ürünleri denetimleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde de eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Su Ürünleri denetimleri sürüyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Çanakkale’nin Yenice ilçesinde de eş zamanlı su ürünleri denetimleri gerçekleştirildi.

Yenice ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekibi tarafından ilçe genelindeki perakende satış yerleri ve balık tezgahlarında, iç sularda, işleme tesisi ve alabalık tesislerinde su ürünleri denetimleri yapıldı. Denetimlerde balıkların avlanabilir asgari boyları ölçüldü ve tazelik kontrolleri yapıldı. Ayrıca amatör balıkçıların uyması gereken usul ve esaslar hakkında gerekli bilgilendirmeler de yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman