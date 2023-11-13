Su ve enerji üretimini yerine gördüler

Sakarya’da üniversite öğrencileri Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Adasu HES’i ziyaret ederek, su ve enerji üretimini yerinde gördü.

Üniversite öğrencilerini ‘Çevre ekonomisi ve mali politikalar’ dersi çerçevesinde tesislerinde ağırlayan SASKİ, gençlere su ve enerji üretimini yerinde gösterdi. Göl tesisleri, Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Adasu HES’i ziyaret eden üniversite öğrencileri, su ve enerji üretimi hakkında merak ettiklerini alanında uzman personel ile paylaştı.