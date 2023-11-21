Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, “Bugünün ekonomik, sosyal ve toplumsal problemlerini 50+1 tartışmasının gölgesinde bırakmaya taraftar değiliz” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kılıç, dünyanın ve Türkiye’nin en önemli gündeminin İsrail’in Gazze’ye gerçekleştirdiği saldırılar ve Gazze’de durma noktasına gelen hayatın olması gerektiğini vurgulayarak, “Gazze’de 13 bin 500 sivil katledildi. Bunun adı devlet terörüdür. Biz adını ilk günden koyduk. İsrail bir devlet değil terör örgütü olarak hareket etmiştir. 2 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşında öldürülen sivillerin sayısı, İsrail’in Gazze’de 40 günde katlettiği kadın ve çocukların sayısından daha az. Dünya bu drama ve soykırıma seyirci kalıyor. 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana tarihe geçen en büyük soykırıma tanıklık ediyoruz. Ne yazık ki yalnızca tanıklık edebiliyoruz. Elimizden tanıklık etmekten başka bir şey gelmiyor. İsrail’i teşvik eden devletler, soykırıma sadece tanıklık etmiyor aynı zamanda soykırıma iştirak ediyor. Bir halk, hedef gözetilerek ırkından, inancından ve duruşundan dolayı sistematik bir şekilde katlediliyor. Kadınlar, çocuklar ve bebekler kundaklarında öldürülüyor. İncirlik’e ve Kürecik Radar Üssü’nün kapatılması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Ceyhan’dan İsrail’e akaryakıt sevkiyatının durdurulması gerektiğine dikkat çekiyoruz. Türkiye’nin onlarca farklı limanından yüzlerce farklı gemiyle İsrail’e devam eden lojistik sevkiyatın durdurulması gerekiyor. Gazze halkının yanındaki duruşumuz bir eylemle geliştirilmeyecekse çok ve hep konuşmanın ne anlamı var. Biz bu dramı unutmayacağız. Bugün hedef Gazze yarın hedef bizim sınırlarımız olacaktır. Dolayısıyla uyanık olmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Yaşıtları emekli olurken emekli olamayan birçok insan var”

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için hayata geçirilen kanunlarda bazı eksikler olduğunu ve hızlıca üzerine çok düşünülmeden hazırlanan bir karar olduğunu bu yüzden yüz binlerce insanın mağdur edildiğini belirten Kılıç, “Staj ve çıraklık mağdurlarıyla ilgili bir gündemimiz var. Türkiye’nin EYT diye bir problemi vardı. Bununla ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Ama diğer birçok düzenlemede olduğu gibi hakkaniyet ve adalet kavramı gözetilmedi. Basamak sistemine dikkat edilmedi. Bir problem çözülürken beraberinde birçok problemi getirdi. Staj ve çıraklık mağdurları. EYT emekliliği için verilen tarihten önce staj ve çıraklığa girişini yaptırmış olanlar ama bu sürenin çalışma sürelerine sayılmamış olan yüz binlerce insanımız mağdur. Yaşıtları emekli olurken emekli olamayan birçok insan var. Bu konuyla ilgili olarak kanun teklifimizi hazırladık, imzaya açtık. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına teslim ediyoruz. Gerek iktidar gerekse diğer partilerin sahip çıkmaları halinde bu kanun teklifi komisyonlarda öne alınacak ve bu mağduriyet ortadan kaldırılacaktır. Kademeli sistem ihdas edilmediği için bir günle emeklilik hakkı 17 yıl ötelenenler var. Aynı tarih baz alınıp 1 gün sonra iş girişi olduğu için biri 43 yaşında emekli olup maaşını alırken bir diğer vatandaş bir günle emeklilik hakkını kaçırdığından dolayı 17 yıl daha çalışması gibi bir durumla karşı karşıya kaldı. Bu durumu bunu vicdani, hakkaniyetli ve adaletli bulmuyoruz. Bu problemin ortadan kaldırılması için hazırladığımız kanun teklifimizi Cuma gününe kadar meclise vermiş olacağız” değerlendirmelerinde bulundu.

“Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart 2024 seçimlerinin en yüksek çıkışını yapan parti olacağına inancımız tamdır”

Parti olarak tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceğini belirten Kılıç, “Yaklaşan yerel seçimlere Türkiye’nin tüm il ve ilçelerinde hazırlanıyoruz. İlk etapta 50’ye yakın belediye başkan adayımızı Cuma günü Ankara’da kamuoyuna tanıtacağız. Hemen arkasından bir 50 adayımızın daha tanıtımını sağlayacağız. Aralık ortasına kadar Türkiye genelinde il, ilçe, belde ve büyükşehir belediye başkan adaylarımızın tanıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Yeniden Refah Partisi’nin 31 Mart 2024 seçimlerinin en yüksek çıkışını yapan parti olacağına inancımız tamdır. Kadınları ve gençleri adaylık için teşvik ediyoruz. 30 yaşına kadar tüm bireylerden parti olarak tüm kategorilerde adaylık başvuru ücretlerini kaldırdık” dedi.

“Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir”

Suat Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için yüzde 50+1 sisteminin değişmesi noktasında yaptığı açıklamalardan sonra tartışmaya açılan 50+1 sistemine yönelik şu sözleri kaydetti:

“50+1’i savunacak değiliz. 50+1’e karşı çıkacak da değiliz. Yeni Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 yıldan uzun bir süre var. Bugün tartışmamız gereken konu 50+1 değildir. Eğer bu sistemden duyulan bir memnuniyetsizlik varsa açıklamayı düşündükleri yeni anayasa paketinin içinde getirirler bizde değerlendirir ve fikrimizi söyleriz. Ama Türkiye’nin öncelikli gündemi, enflasyon, ekonomi, geçim problemi, konut kiralarıdır. Bugünün ekonomik, sosyal ve toplumsal problemlerini 50+1 tartışmasının gölgesinde bırakmaya taraftar değiliz. Bugün ne oldu da bu sistemden pişmanlık dile getirilir oldu. Çarpık ittifaklar oluşturulduğu söyleniyor. Biz buna daha öncesinde dikkat çekmiştik. Türkiye artık her vesileyle sistemi tartışmak zorunda olan bir ülke olmamalıdır.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç ayrıca engelli bireylerin kamudaki istihdamına yönelik kontenjanının arttırılması konusunda, “Engelli bireylerin nüfusa oranı yüzde 10 civarında. Ama kamuya personel alımında hakkaniyetsiz bir yaklaşımla engellilere kamuya personel alımında tanınan kontenjan sadece yüzde 3. Bu kontenjanı iki katına çıkartarak yüzde 6’ya çıkarmayı öngören kanun teklimizi de meclise vermiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.