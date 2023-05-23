Subaşı, 'Bilecik'in 50 yıllık sorunu çözüme kavuşturduk'

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Altyapı çalışmamızla şehrin 50 yıllık sorununu çözüme kavuşturduk" dedi.

Bilecik Belediyesi ve şehir ile ilgili basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Başkan V. Subaşı, altyapı, sosyal belediyecilik, kültür ve sanat çalışmaları ve yeni projeler hakkında bilgiler verdi. Bilecik Belediyesi tarafından tamamlanan altyapı ve kanalizasyon çalışması hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Halkımızın uzun yıllardır problem yaşadığı bir konudan bahsetmek istiyorum. Yıllarca şehir merkezi ve belirli mahallelerimizde yaşadığımız su baskınlarını ve özellikle Şeyh Edebali Türbesi mevkiinde estetik yoksunu bir görüntü yaşadığımız kirli su akıntısını tamamen ortadan kaldırdık. Şehrimizin 50 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırdığımız bir projeyle modern bir kentleşme yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

"Bilecik Belediyesinin ilk kütüphanesi önümüzdeki ay hizmete giriyor"

Bilecik Belediyesi tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yeni bir kütüphaneyi hazırladıklarını kaydeden Başkan V. Subaşı, ‘’Kongre merkezinin fuaye alanında geniş bir çalışma yaptık. Burada başta üniversite öğrencilerimiz olmak üzere birçok kesimden insanın faydalandığı güzel bir mekan hazırladık. Sınav döneminde öğrenciler burada ücretsiz ikramlarımızla sabah saatlerine kadar derslerini çalışabilecek, kitaplarını okuyabilecek’’ ifadelerini kullandı.

"3 kreş açtık 2 tane daha kreş açmayı planlıyoruz"

Bilecik Belediyesi tarafından 3 yeni kreşin açıldığını belirten Başkan V. Subaşı, ‘’Hedefimiz her mahalleye 1 kreş. Türkan Saylan, Zübeyde Hanım ve Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal tesislerimiz hizmette. Yeni çocuk sosyal tesisleri açmayı planlıyoruz. Bilecik Belediyesi tarafından önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek projeler hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, "’Şeyh Edebali Yolunda Çay Ocağı’ projemiz devam ediyor ve yakında bitecek. Türbe ve tarih şeridini ziyaret edecek misafirlerimiz türbe yolu üzerindeki alanda çay içebilecek gözleme ve benzeri ikramlarımızdan faydalanacak. Bahçelievler Mahallesine ilişkin projeleri de açıklayan Başkan V. Subaşı, ‘’Bahçelievler Mahallesinde Dikiş Kursu ve Spor Salonu açacağız. Hürriyet ve Bahçelievler Mahallemize hitap edecek. Aynı zamanda revize ettiğimiz Uğur Mumcu Parkı da tamamlanmak üzere" ifadelerini kullandı.

"Bilecik’te Down Kafe açılacak"

Bilecik Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Parkında hazırlanan Down Kafe hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, "Milli Egemenlik Parkımızda Down Kafe açılacak. Santral Sokakta yayalaştırma projemiz devam ediyor. Esnaf ve vatandaşlarımızla birlikte görüş alışverişinde bulunarak, Santral Sokakta güzel bir yayalaştırma projesini gerçekleştireceğiz. Ayrıca projelerimiz arasında İstasyon Mahallesinde yer alan TCDD Çocuk Kütüphanesi de yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Halkın Projesi hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’İBB ile yaptığımız protokolle birlikte Bilecik’te hem yerel esnaf kazanacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ekonomik anlamda rahat bir nefes alacak. Halkın Esnafı Projemizin protokolünü imzaladığımız günden bugüne, yani 4 ay gibi kısa bir sürede yaklaşık 600 aile tarafından başvuru aldık. Aldığımız başvuruların tamamı alanında uzman ekiplerimiz tarafından çok hassas bir şekilde incelendi. İncelenme süreçlerinin tamamlanmasıyla bugüne kadar yaklaşık 400 aileye Halkın Esnafı BiKart’larını teslim ettik. Bu süreçte yaklaşık 1 Milyon TL gibi bir rakamı kartlarımız üzerinden ailelerimize teslim etmiş olduk ve yardımlarımıza da devam ediyoruz" dedi.

"Atıl tesisleri geri kazandırarak hizmete sunduk"

Açıklamasında, "Önceki dönem yapılan ve atıl halde bırakılan birçok tesisi Bilecik halkına geri kazandırıyoruz" ifadelerini kullanan Başkan V. Subaşı, "Vadipark projemizle birlikte hem restoran kafe hem de düğün salonu olarak kullandığımız çok güzel bir alan var. Biz burada hem çocuklarımızı hem de yetişkin ve gençlerimizi çekeceğimiz bir alan oluşturduk. Halkımızın burada çok güzel vakit geçireceği hem de sosyalleşebileceği bir alan oluşturarak çok büyük bir alanı halkımıza geri kazandırdık. Beşiktaş Mahallesinde bulunan ve çatısından kaynaklı hasar alan tesisi baştan yenileyerek, çocuk sosyal tesisi olarak halkımızın hizmetine sunduk. Ayrıca kanalizasyon ve altyapı projesi çerçevesinde yıllardır atıl halde olan biyolojik atıksu arıtma tesisimizi de faaliyete koyduk" ifadelerine yer verdi.

Başkan V. Subaşı;personel sayısı hakkında bilgi verdi

Bilecik Belediyesi olarak yaptıkları her çalışmada şeffaf ve anlaşılır belediyecilik çerçevesinde çalıştıklarını hatırlatan Başkan V. Subaşı, basın mensuplarına Bilecik Belediyesi çalışanlarının sayısı hakkında bilgi verdi. 2019 mart ayında 88 memur, 29 sözleşmeli memur, 44 işçi, 120 TYP’li, 236 Kayı A.Ş. olmak üzere 517 çalışan varmış. 2022 yılında 101 memur, 61 sözleşmeli memur, 29 işçi, 337 Kayı A.Ş. olmak üzere toplamda 528 kişi. 2023 yılında ise 171 memur, 1 sözleşmeli memur, 11 işçi, 386 Kayı A.Ş. olmak üzere toplamda 569 kişidir" dedi.

" Kayı A.Ş. dönemimizde hep kar yaptı"

Bilecik Belediyesi iştiraklerinden Kayı A.Ş. hakkında da bilgi veren Başkan V. Subaşı, ‘’Göreve geldiğimizden bu yana Kayı işletmelerimizin sayısını artırdık. Göreve geldiğimizde yalnızca 3 olan işletme sayımızı 8’e çıkardık. Dolmabahçe Restoran, Selanik Kafe ve Çınaraltı Çay Bahçesine ek olarak göreve geldiğimizde Vadipark Sosyal Tesisleri ve Spor Kompleksi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Kitap Kafe, Güneş TOKİ Market, Milli Egemenlik Parkı Down Kafe ve Havuz Kafe’yi de işletmelerimize ekledik. Kayı A.Ş. belirttiğimiz bu alanlardaki çalışmalarıyla şu ana kadar hep kar etti" ifadelerine yer verdi.