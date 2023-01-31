Şubat ayı kültür sanat programı belli oldu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Kültür ve sanatla bezenmiş bir Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan 7’den 70’e bütün vatandaşları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür ve sanat etkinliklerinin şubat ayı programı kapsamında; sergiler, baloncuk gösterileri, müzik dinletileri, animasyon filmleri, yetişkin ve çocuk tiyatroları Silivrili sanatseverlerle buluşuyor. 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikler Önder Yılmaz Sahnesi ve Oğuz Aral Sanat Galerisinde gerçekleştirilecek.

ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi 0212 444 20 47 numaralı telefon üzerinden alınabiliyor. Tiyatro gösterileri için oyun tarihinden 10 gün önce başlayarak gösterim gününe kadar https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresinde yer alan online bilet ekranından bilet alınabiliyor. Biletler ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Merkezinden de temin edilebiliyor.

ŞUBAT AYI ETKİNLİK TAKVİMİ

2 Şubat 2023 Perşembe – Saat: 16.00/18.00 / Çilek ile Baloncuk Gösterisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

4 Şubat 2023 Cumartesi – Saat: 13.00/15.00 / Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey / Çocuk Animasyon / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

9-15 Şubat 2023 – Saat: 10.00/19.00 / Silivri Sanat Platformu / Sevgi’ye Sevgili’ye Sevgilerle Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

11 Şubat 2023 Cumartesi – Saat: 19.00 / Mavi Kumpanya / Yıldızların Gölgesinde Ağlamak / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

15 Şubat 2023 Çarşamba – Saat: 13.00/15.00 / Bulut Sanat / Yıldız Avcısı / /Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 15 TL)

15 Şubat 2023 Çarşamba – Saat: 19.00 / Bulut Sanat / Bıktım Senden / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

17 Şubat 2023 Cuma – Saat: 21.00 / Miraç Kandili Özel Programı / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

18 Şubat 2023 Cumartesi – Saat: 19.00 / Temaşamata / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi (Ücretli – 30 TL)

20-28 Şubat 2023 – Saat: 10.00/19.00 / Rüya Arslan / “Meftun” Çini Sergisi / Sergi / Oğuz Aral Sanat Galerisi / (Ücretsiz)

22 Şubat 2023 Çarşamba – Saat: 11.00/15.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Kirli Köpek Karabaş / Çocuk Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

23 Şubat 2023 Perşembe – Saat: 19.00 / Çello Türk Müziği Topluluğu / Müzik Dinletisi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

24 Şubat 2023 Cuma – Saat: 19.00 / Silivri Kent Konseyi / Kentin Şahitleri Şenoğlu Türkyılmaz / Söyleşi / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)

25 Şubat 2023 Cumartesi – Saat: 19.00 / Züyatro Tiyatro / Bir Gün Bir Telefon Gelir / Yetişkin Tiyatro / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretli – 30 TL)

28 Şubat 2023 Salı – Saat: 13.00/15.00 / Köstebekgiller Perili Orman / Çocuk Animasyon / Önder Yılmaz Sahnesi / (Ücretsiz)